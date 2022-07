F1 | Toto Wolff | “Abbiamo provate tante cose | ma ci manca velocità”

(Di venerdì 22 luglio 2022) E’ stato un primo giorno complicato per la Mercedes a Le Castellet (Francia), sede della dodicesima tappa del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista transalpina le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc hanno occupato le prime due posizioni, mentre in terza posizione ha concluso la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. I due alfieri della scuderia di Brackley, George Russell e Lewis Hamilton, hanno terminato in quarta e quinta posizione, dovendo fare i conti con una differenza di prestazione imporrispetto alla Rossa e alla monoposto di Milton Keynes. In casa della Stella a tre punte, probabilmente, si sperava di essere più vicini, tenendo conto del nuovo materiale introdotto sulla W13. A parlare chiaro ai microfoni di Sky Sport UK è stato il Team Principal,: “provato ...

eeeeleanor11 : Toto wolff ha pianto perché non sono capaci di mettere assieme una macchina decente senza aiuti e la fia si è mossa… - laf1dimenticata : Torna l'ormai consueto appuntamento con il nostro TOTO (Wolff) SCOMMESSE! Pronosticate il podio del #FrenchGP, chi… - TargetMotori : Una delle chiavi della contesa è legata al fatto che Andretti possa erodere i guadagni degli altri dieci team senza… - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ??? #F1, Toto #Wolff ha le idee chiare in vista della Germania ??? 'Dobbiamo continuare a spingere a portare aggiornamen… - equaloppositee : ho appena ascoltato toto wolff dire “grande culo” ed è stata un’esperienza mistica -

... ma i ricordi di quanto accaduto al termine dello scorso campionato sono ancora vivi nella memoria di, team principal della Mercedes, soprattutto per il modo controverso in cui si è ...Ho visto] a Miami quando ha corso la F1 e mi ha confermato che il test si farà. Io non ne dubito, la Mercedes è sempre stata molto brava a contattarmi. È stata colpa mia, non sono ...E' stato un primo giorno complicato per la Mercedes a Le Castellet (Francia), sede della dodicesima tappa del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista transalpina le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e ...Hamilton crede che il team Mercedes sia sulla strada giusta per arrivare a competere con Red Bull e Ferrari e provare, finalmente, a vincere ...