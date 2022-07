F1, per la Ferrari un venerdì scintillante al Paul Ricard. Leclerc si frega le mani, Verstappen insegue da lontano (Di venerdì 22 luglio 2022) La Ferrari ha archiviato il venerdì del Gran Premio di Francia con un bilancio davvero incoraggiante. Nella FP1 Charles Leclerc ha chiuso 1° e Carlos Sainz 3°, mentre nella seconda sessione di prove libere lo spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo proprio il monegasco. L’unico in grado di impensierire le Rosse è stato Max Verstappen, inchinatosi però in ambedue i turni. Insomma, la Scuderia di Maranello è la potenza egemone del Paul Ricard? Di sicuro la F1-75 si è adattata molto bene all’autodromo di Le Castellet e l’ultima evoluzione del fondo, presentata proprio in terra transalpina, sembra aver funzionato alla grande. Al contrario, in casa Red Bull, è stato bocciato lo sviluppo, proprio del fondo, proposto in Austria. Sia Verstappen che Sergio Perez ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Laha archiviato ildel Gran Premio di Francia con un bilancio davvero incoraggiante. Nella FP1 Charlesha chiuso 1° e Carlos Sainz 3°, mentre nella seconda sessione di prove libere lo spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo proprio il monegasco. L’unico in grado di impensierire le Rosse è stato Max, inchinatosi però in ambedue i turni. Insomma, la Scuderia di Maranello è la potenza egemone del? Di sicuro la F1-75 si è adattata molto bene all’autodromo di Le Castellet e l’ultima evoluzione del fondo, presentata proprio in terra transalpina, sembra aver funzionato alla grande. Al contrario, in casa Red Bull, è stato bocciato lo sviluppo, proprio del fondo, proposto in Austria. Siache Sergio Perez ...

