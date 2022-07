F1, l’ex ferrarista René Arnoux alla vigilia del GP di Francia: “Maranello smetta di regalare punti alla Red Bull. Leclerc sia il primo pilota” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Questa Ferrari c’è, ma smetta di regalare punti alla Red Bull. Leclerc? Il team ora deve sceglierlo come primo pilota”. La solita schiettezza di sempre, quella che sia in pista che fuori ha sempre caratterizzato René Arnoux. L’oggi 74enne grande amico di Gilles Villeneuve ed ex pilota del Cavallino, molto stimato da Enzo Ferrari, si racconta parlando di attualità ma ricordando anche i tempi che furono. Dallo straordinario duello di Digione nel 1979 contro il canadese, al rapporto col Drake e Ayrton Senna, fino alla rivalità sportiva e umana con Alain Prost ai tempi della Renault. Il ricordo va anche al GP di Francia che conquistò con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Questa Ferrari c’è, madiRed? Il team ora deve sceglierlo come”. La solita schiettezza di sempre, quella che sia in pista che fuori ha sempre caratterizzato. L’oggi 74enne grande amico di Gilles Villeneuve ed exdel Cavallino, molto stimato da Enzo Ferrari, si racconta parlando di attualità ma ricordando anche i tempi che furono. Dallo straordinario duello di Digione nel 1979 contro il canadese, al rapporto col Drake e Ayrton Senna, finorivalità sportiva e umana con Alain Prost ai tempi della Renault. Il ricordo va anche al GP diche conquistò con ...

