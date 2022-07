F1 GP Francia | Leclerc | “Il passo c’è | possiamo lottare per la vittoria”

(Di venerdì 22 luglio 2022) “E’ stato un buon venerdì, abbiamo ancora del lavoro da fare per domani sulla macchina. Le Red Bull? E’ difficile capire, sembra che abbiano fatto qualcosa di diverso rispetto a noi. Ilc’è, dobbiamo solo mettere tutto insieme. Sarà una gara difficile per noi piloti e per le macchina, ma ho fiducia che andrà tutto bene”. Questo il pensiero del pilota della Ferrari Charlesal termine della prima giornata di prove libere del Gp di. “Dobbiamo concentrarci su noi stessi, se faremo un weekend perfetto potremoper la“, ha aggiunto il monegasco a Sky. SportFace.

La Ferrari vola nelle prove libere del Gran premio di. Sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, Carlos Sainz ha segnato il miglior crono di giornata in 1'32''527, davanti a Charles(...... questa del Gran Premio di" 12esima tappa del Mondiale di Formula 1 2022 " sul circuito "Paul Ricard" di Le Castellet. Il sorriso viene dai risultati, con Sainz enettamente davanti ...Charles Leclerc non si illude dopo una giornata dominata dalla Ferrari: "È stato un buon venerdì, ma abbiamo ancora del lavoro da fare per domani sulla macchina. È difficile da capire la situazione, ...Non può che guardare al futuro con fiducia Charles Leclerc al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula U ...