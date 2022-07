F1, George Russell: “Il ritmo con il pieno di carburante è buono. Dobbiamo lavorare per le qualifiche” (Di venerdì 22 luglio 2022) George Russell ha espresso alla stampa le proprie sensazioni al termine delle prove libere del Gran Premio di Francia, 12mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico ha concluso al quarto posto la FP2, la sessione più indicativa in termini cronometrici. Buoni dati per Mercedes al Paul Ricard, una pista che sin da subito ha visto un duello tra la Ferrari e la Red Bull. La compagine di Maranello appare leggermente superiore alla vigilia di un sabato che si preannuncia molto interessante. L’ex campione della FIA F2 ha riportato ai microfoni di ‘Autosport’: “Penso che il nostro ritmo con il pieno di carburante sia migliore rispetto a quando abbiamo la macchina scarica. Dobbiamo assicurarci di ottimizzare le nostre lacune in vista di domani per assicurarci di restare alle spalle dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)ha espresso alla stampa le proprie sensazioni al termine delle prove libere del Gran Premio di Francia, 12mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico ha concluso al quarto posto la FP2, la sessione più indicativa in termini cronometrici. Buoni dati per Mercedes al Paul Ricard, una pista che sin da subito ha visto un duello tra la Ferrari e la Red Bull. La compagine di Maranello appare leggermente superiore alla vigilia di un sabato che si preannuncia molto interessante. L’ex campione della FIA F2 ha riportato ai microfoni di ‘Autosport’: “Penso che il nostrocon ildisia migliore rispetto a quando abbiamo la macchina scarica.assicurarci di ottimizzare le nostre lacune in vista di domani per assicurarci di restare alle spalle dei ...

