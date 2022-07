F Romano pubblica | Il Milan ha discusso con il Tottenham di Japhet Tanganga e del potenziale trasferimento in prestito…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ilhacon ildie delin prestito per Pape Matar Sarr, ma ancora nessun accordo o colloqui avanzati: solo conversazione con il club. #THFC …e ilè seriamente interessato a Evan Ndicka come difensore centrale, come rivelato due giorni fa https://t.co/qOfz9GIUsz — Fabrizio(@Fabrizio) 21 luglio 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.