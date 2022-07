(Di venerdì 22 luglio 2022). I prossimi duesono già pieni di promesse da parte dell’amministrazione Capitolina, manon sembra essere preoccupati di ciò che oggi assicura per il domani. Le promesse delcittadino Già nelle scorse settimane si era lasciato un po’ andare all’entusiasmo, affermando che nel giro di duela Capitale sarebbe diventata pulita come un Borgo del Trentino. Poi, proprio nelle ultime ore, ilcittadino ha deciso di rimpolpare la dose. Certo, di speranza e fiducia i cittadini ne hanno bisogno, ed è assolutamente un bene che l’ambizione e le aspettative siano alte. Più in alto si mira, e maggior sono le percentuali di successo. Tuttavia, però, ad una maggiore altezza corrisponde anche uno schianto più forte al suolo, in caso di capitolazione. Leggi ...

CorriereCitta : Expo 2030, Roberto Gualtieri: ”Roma vincerà al primo turno. In due anni buche e strade asfaltate” - mmmartuz : RT @Seoul_ItalyBTS: ?????? [ESCLUSIVA] Joongang Ilbo riporta che i padri di Jimin e Jungkook hanno giocato un ruolo chiave nella scelta dei @B… - arvtaehyung : RT @Seoul_ItalyBTS: ?????? [ESCLUSIVA] Joongang Ilbo riporta che i padri di Jimin e Jungkook hanno giocato un ruolo chiave nella scelta dei @B… - elycarterkook : RT @Seoul_ItalyBTS: ?????? [ESCLUSIVA] Joongang Ilbo riporta che i padri di Jimin e Jungkook hanno giocato un ruolo chiave nella scelta dei @B… - MinnieCatCalico : RT @Seoul_ItalyBTS: ?????? [ESCLUSIVA] Joongang Ilbo riporta che i padri di Jimin e Jungkook hanno giocato un ruolo chiave nella scelta dei @B… -

E così ieri, al tavolo istituzionale degli Stati Generali per, il sindaco Gualtieri ha dato la tabella di marcia di come si interverrà sulla Capitale anche in vista della visita degli ...AGI -' è un patrimonio di tutto il Paese e non sarà un elemento di contesa politica. Roma si aggiudicheràal primo turno': Roberto Gualtieri è ottimista sulla 'gara' per portare l'...Roma. I prossimi due anni sono già pieni di promesse da parte dell’amministrazione Capitolina, ma Gualtieri non sembra essere preoccupati di ciò che oggi assicura per il domani. Le promesse del primo ...Nella giunta Gualtieri ha il compito più ingrato: liberarla da roghi, sospetti e spazzatura. Nell’attesa ostenta sicurezza: "Nel 2030 qui ci ...