Ex di Non è la Rai | “Ho trattato male gli autori de L’Isola dei Famosi | non so se mi richiameranno”

Ilaria Galassi è una delle tante ex ragazze di Non è la Rai e dopo un iniziale successo televisivo è sparita dal tubo catodico. Ad oggi, infatti, vive facendo la badante ad un'arzilla signora di 90 anni, ma come ha precisato a FanPage "non è pagata", bensì riceve solo "dei regali". "Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l'affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti". Il nuovo impegno di Ilaria Galassi la occupa solo la mattina e per questo sogna di avere un'altra chances nel mondo dello spettacolo. Quest'anno ha anche sostenuto un provino per partecipare a L'Isola dei Famosi ed è stata lì lì per partecipare. Poi alla fine non è stata arruolata: al suo posto è stata presa Pamela ...

