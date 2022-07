Eurospin è il primo discont che spopola sui Social e non solo | ecco la sua nuova collezione ambitissima

(Di venerdì 22 luglio 2022) Non è necessario essere uno stilista di grido e possedere una boutique di lusso per essere in cima ai desideri di milioni di persone. Negli ultimi anni infatti la moda è talmente cambiata da non essere più appannaggio delle grandi griffe ma riesce a essere un trend topic anche se viene realizzata e brandizzata dalle catene di supermercati.– Computermagazine.itSe infatti anni fa sono andate a ruba le ciabatte e le scarpe da ginnastica targate Lidl, se altre catene hanno tirato fuori abbigliamento e gadgetistica a tema Harry Potter, adesso è il turno di. La nota catena di supermercati ha tirato fuori infatti nientemeno che una “capsule collection” di abbigliamento, in vendita a partire dal prossimo 1 agosto, “autoironica, spiritosa, contemporanea, entrerà nell’immaginario popolare, mostrandosi nei luoghi di vita ...

marinambassigdo : RT @Gdoweek: @Eurospin lancia la #prima #collezione di #abbigliamento #sportivo ?? Dal primo agosto sarà in tutti gli oltre 1.100 store ??… - Gdoweek : @Eurospin lancia la #prima #collezione di #abbigliamento #sportivo ?? Dal primo agosto sarà in tutti gli oltre 1.10… -

TorinoToday

...per l'impiego di Rivoli e i referenti aziendali del gruppoin vista della prossima apertura sul nostro territorio di un nuovo punto di vendita nell'area tra Via XX Settembre e Corso...Il riferimento è ai marchi discount - del calibro di Lidl,o MD - , che negli ultimi tempi ... Alposto, un'azienda davvero inaspettata... Supermercati, classifica dei prodotti a marchio -... Eurospin, nuova apertura a Rivoli: le figure ricercate dall’azienda Accordo tra comune di Rivoli e Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Rivoli per le selezioni del personale per il nuovo punto vendita ...Anche l'Eurospin presenta la sua collezione di vestiti e scarpe. Ecco tutto quello che c'è da sapere: dove e quando comprarli. Siamo davanti a un successo come la Lidl