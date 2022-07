Esodo estivo - L'Anas rimuove 500 cantieri dalla propria rete (Di venerdì 22 luglio 2022) Con il prossimo fine settimana scatta il piano mobilità dell'Anas, pensato per ridurre i disagi durante gli esodi che stradali che caratterizzeranno un'estate che si preannuncia calda anche dal punto di vista della viabilità. L'azienda strade, che ora fa parte del gruppo FS Italiane, metterà in campo 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento e l'assistenza agli utenti, con 2 mila automezzi, 1.110 dei quali dotati di telecamere. Sulla rete in gestione, poi, veglieranno 6.230 altre telecamere fisse, 21 sale operative territoriali e una control room nazionale, attiva 24 ore su 24. Le previsioni. Il primo bollino rosso è stato apposto su sabato 23 e domenica 24 luglio, giornate in cui sarà anche vietata (dalle 8 alle 16 e dalle 7 alle 22) la circolazione dei mezzi pesanti. Punti critici della rete Anas ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 22 luglio 2022) Con il prossimo fine settimana scatta il piano mobilità dell', pensato per ridurre i disagi durante gli esodi che stradali che caratterizzeranno un'estate che si preannuncia calda anche dal punto di vista della viabilità. L'azienda strade, che ora fa parte del gruppo FS Italiane, metterà in campo 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento e l'assistenza agli utenti, con 2 mila automezzi, 1.110 dei quali dotati di telecamere. Sullain gestione, poi, veglieranno 6.230 altre telecamere fisse, 21 sale operative territoriali e una control room nazionale, attiva 24 ore su 24. Le previsioni. Il primo bollino rosso è stato apposto su sabato 23 e domenica 24 luglio, giornate in cui sarà anche vietata (dalle 8 alle 16 e dalle 7 alle 22) la circolazione dei mezzi pesanti. Punti critici della...

