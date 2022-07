Ergastolo per la mamma e il patrigno del piccolo Evan ucciso a botte (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - I giudici della Corte d'assise di Siracusa hanno emesso sentenza d'Ergastolo per Letizia Spatola, 24 anni, e Salvatore Blanco, 32 anni, rispettivamente madre e patrigno di Evan, il bimbo di un anno e mezzo di Rosolini, nel Siracusano, ucciso il 17 agosto del 2020 a seguito di percosse. La donna ha ascoltato nell'aula del Tribunale di Siracusa la lettura della sentenza, mentre il suo compagno lo ha fatto da una stanza del carcere di Vibo Valentia dove si trova detenuto. Il pm di Siracusa, al termine della requisitoria, aveva sollecitato per entrambi l'Ergastolo per omicidio e 5 anni e 6 mesi ciascuno per maltrattamenti, ma la Corte ha deciso di accorpare i due capi di imputazioni per cui la condanna è per omicidio in concorso con i maltrattamenti. Inoltre, disposta per i due imputati ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - I giudici della Corte d'assise di Siracusa hanno emesso sentenza d'per Letizia Spatola, 24 anni, e Salvatore Blanco, 32 anni, rispettivamente madre edi, il bimbo di un anno e mezzo di Rosolini, nel Siracusano,il 17 agosto del 2020 a seguito di percosse. La donna ha ascoltato nell'aula del Tribunale di Siracusa la lettura della sentenza, mentre il suo compagno lo ha fatto da una stanza del carcere di Vibo Valentia dove si trova detenuto. Il pm di Siracusa, al termine della requisitoria, aveva sollecitato per entrambi l'per omicidio e 5 anni e 6 mesi ciascuno per maltrattamenti, ma la Corte ha deciso di accorpare i due capi di imputazioni per cui la condanna è per omicidio in concorso con i maltrattamenti. Inoltre, disposta per i due imputati ...

amnestyitalia : #Iran Oggi un tribunale di Stoccolma ha condannato l’ex funzionario iraniano Hamid Nouri all’ergastolo per crimini… - MariBrontolo061 : RT @Cambiacasacca: L'unica gioia in questa giornata merdosa è veder scorrere la parola ERGASTOLO per la madre del piccolo Evan e del suo co… - mila_lavi : RT @Andrea__Monti: @ancora_italia 'se si uccidono 5000 persone la pena è l'ergastolo'.. e per #Speranza che ne ha ammazzate oltre 100mila? - GRETA1SGARBO : RT @Andrea__Monti: @ancora_italia 'se si uccidono 5000 persone la pena è l'ergastolo'.. e per #Speranza che ne ha ammazzate oltre 100mila? - sulsitodisimone : Ergastolo per la mamma e il patrigno del piccolo Evan ucciso a botte -