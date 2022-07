Enrico Mentana entra in studio e perde la pazienza: lo sclero dopo 12 ore di diretta [VIDEO] (Di venerdì 22 luglio 2022) L’autorevole Enrico Mentana perde le staffe in diretta e bacchetta i collaboratori di La7: sale la tensione dopo la lunga maratona in TV. Enrico Mentana (fonte La7)La giornata di mercoledì si è rivelata convulsa e pulsante per il mondo dell’informazione. Come preannunciato da alcuni giorni, l’intera Italia è stata col fiato sospeso ad attendere l’evoluzione della situazione politica, tra previsioni e bilanci ad opera dei bookmakers. Se mamma RAI ha insediato la direttrice Monica Maggioni nelle tre tranches del TG1 Speciale, Rete 4 ha replicato con l’edizione straordinaria di “Quarta Repubblica”, affidando a Nicola Porro il compito di aggiornare gli spettatori. La7 ha invece puntato tutto sull’ormai famosa “maratona Mentana“. Il navigato conduttore e ... Leggi su specialmag (Di venerdì 22 luglio 2022) L’autorevolele staffe ine bacchetta i collaboratori di La7: sale la tensionela lunga maratona in TV.(fonte La7)La giornata di mercoledì si è rivelata convulsa e pulsante per il mondo dell’informazione. Come preannunciato da alcuni giorni, l’intera Italia è stata col fiato sospeso ad attendere l’evoluzione della situazione politica, tra previsioni e bilanci ad opera dei bookmakers. Se mamma RAI ha insediato la direttrice Monica Maggioni nelle tre tranches del TG1 Speciale, Rete 4 ha replicato con l’edizione straordinaria di “Quarta Repubblica”, affidando a Nicola Porro il compito di aggiornare gli spettatori. La7 ha invece puntato tutto sull’ormai famosa “maratona“. Il navigato conduttore e ...

