Energia | Aiget | crisi prezzi fuori controllo con caduta governo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladeienergetici, in particolare gas edelettrica, rischia di aggravarsi in modo irreversibile con ladiin atto. Secondo, Associazione Italiana di Grossisti die Trader, ladell’esecutivo rischia di rendere ancora più complicato l’autunno che attende il Paese, quando potrebbe rendersi necessario – a livello nazionale o facendo pressioni a livello europeo – attivare strumenti per calmierare il prezzo dell’, in particolar modo per i redditi più bassi. Al tempo stesso c’è preoccupazione rispetto alla necessità di rendere esecutive quelle iniziative, come la “misura Sace” che garantiscono liquidità al mondo degli operatori del settore energetico ...