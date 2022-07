(Di venerdì 22 luglio 2022) L’allenatore dell’ha parlato dell’di gioco che porterà in azzurro Paolo, neo allenatore dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlatosuadie dei motivi che lo hanno portato ad accettare l’offerta degli azzurri. SCELTA– «Per tanti motivi: il progetto tecnico, come detto, il feeling col d.s., la piazza dove ho giocato tre stagioni. Quindi conosco bene città e filosofia del club che si sposa con la mia. Cioè arrivare al risultato mediante un’di gioco che possa valorizzare i giocatori e divertire. Da questo punto di vista è un club di altissimo livello. Io sonodel, è ...

Gazzetta_it : Zanetti: 'Crescere talenti con il bel gioco. Empoli, farò vedere di valere la A' - DAZN_IT : Mattia Destro ha un patto con Paolo Zanetti ?? Ci sarà forse di mezzo un altro gol con la bottiglietta? ?? Inside: Em… - Nazione_Empoli : Bajrami, il jolly che piace Ma per Zanetti è incedibile - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Zanetti: 'Bel gioco e valorizzazione dei talenti, dimostrerò di valere la Serie A' - Vicio67819008 : RT @Fantacalcio: Zanetti: 'Bel gioco e valorizzazione dei talenti, dimostrerò di valere la Serie A' -

Calcio News 24

L'è a lavoro per chiudere ufficialmente un colpo in attacco in grado di garantire a Paoloimprevedibilità sulle corsie esterne del versante offensivo. Si tratta di Elayis Tavsan, ala ...Dal 23 al 28 luglio la formazione di Paoloproseguirà il lavoro nella cittadina ... In quei giorni l'affronterà in amichevole i turchi del Trabzonspor, il 25 luglio alle 18, a Kitzbuhel, ... Empoli, Zanetti: «Innamorato del talento, è alla base della mia idea di calcio» Prosegue il ritiro degli azzurri e la fase di preparazione in vista della ripartenza della stagione. Sotto questo incredibile caldo, la squadra di Zanetti sta cercando sempre di più un proprio consoli ...L’allenatore dell’Empoli Zanetti ha parlato dell’idea di gioco che porterà in azzurro Paolo Zanetti, neo allenatore dell’Empoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua idea d ...