Emma Muscat | spacco vertiginoso e gambe pazzesche | Foto incredibile

Leggi su chemusica

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ladista facendo il giro del web: avete visto che? Guardate lodella gonna che ha indossato. Giovane e già così famosa, la star maltese non smette mai di far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione c’è un look a dir poco pazzesco, avete visto di L'articolochemusica.it.