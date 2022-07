Emergenza incendi, in Campania 2.730 interventi da metà giugno (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 28.881. Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, 53.587 i mezzi impiegati, per un totale di 39.753 ore d’intervento. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 131.710 i vigili del fuoco e 50.724 i mezzi impiegati, 33.795 le ore di intervento. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 6.534 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (5.134), il Lazio (4.799), la Calabria (3.195), la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDal 15al 21 luglio sono stati 32.921 glieffettuati dai vigili del fuoco perboschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 28.881. Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, 53.587 i mezzi impiegati, per un totale di 39.753 ore d’intervento. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 131.710 i vigili del fuoco e 50.724 i mezzi impiegati, 33.795 le ore di intervento. Il maggior numero disi registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 6.534. Le altre regioni maggiormente colpite daglisono state la Puglia (5.134), il Lazio (4.799), la Calabria (3.195), la ...

