Emergenza caldo, si deformano le rotaie a La Spezia: deraglia un treno merci. A Milano la metro rallenta «per precauzione» (Di venerdì 22 luglio 2022) Il caldo sta compromettendo anche le linee ferroviarie. Nelle ultime 24 ore sono stati due i casi in cui la deformazione dei binari causata dalle temperature elevate ha provocato rallentamenti. Il primo è stato registrato a La Spezia, dove un treno ha sviato a causa della deformazione di un binario. Qui un locomotore che trainava un convoglio merci ha sviato dai binari, senza però provocare feriti. L’incidente è avvenuto nell’area portuale, vicino alla stazione di La Spezia Marittima. Il treno ha bloccato l’ingresso al Molo Fornelli e per rimettere il locomotore sui binari è stato necessario l’intervento di un carro soccorso predisposto da Rete Ferroviaria Italiana. I rallentamenti della M2 a Milano Incidenti simili a ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilsta compromettendo anche le linee ferroviarie. Nelle ultime 24 ore sono stati due i casi in cui la deformazione dei binari causata dalle temperature elevate ha provocatomenti. Il primo è stato registrato a La, dove unha sviato a causa della deformazione di un binario. Qui un locomotore che trainava un convoglioha sviato dai binari, senza però provocare feriti. L’incidente è avvenuto nell’area portuale, vicino alla stazione di LaMarittima. Ilha bloccato l’ingresso al Molo Fornelli e per rimettere il locomotore sui binari è stato necessario l’intervento di un carro soccorso predisposto da Rete Ferroviaria Italiana. Imenti della M2 aIncidenti simili a ...

