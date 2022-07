Elezioni, Tajani: Berlusconi sta come un grillo e si candida al Senato (Di venerdì 22 luglio 2022) “Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. E si candida certamente al Senato. Lui in genere si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale”. A dirlo è il suo vice, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani parlando con i cronisti a Montecitorio dopo aver incontrato l’ex premier a Villa Grande. Berlusconi dovrebbe lasciare la Capitale nel weekend, andando probabilmente in Sardegna, e tornare a Roma la prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) “è in formissima, staun. E sicertamente al. Lui in genere si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale”. A dirlo è il suo vice, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonioparlando con i cronisti a Montecitorio dopo aver incontrato l’ex premier a Villa Grande.dovrebbe lasciare la Capitale nel weekend, andando probabilmente in Sardegna, e tornare a Roma la prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

