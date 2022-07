Elezioni politiche il 25 settembre | Draghi | “Ora al lavoro”

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Italia al voto il 25, prima riunione delle nuove Camere il prossimo 13 ottobre. Dopo le dimissioni di Mario, il presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Uno scioglimento inevitabile secondo il capo dello Stato che, ricordando le difficoltà del momento attuale, ha invitato i partiti a collaborare nell’interesse dell’Italia. Sul solco delle parole di Mattarella,ha invitato a rimettersi alsottolineando l’importanza di andare “avanti con la stessa determinazione” fino all’insediamento del nuovo esecutivo in modo da favorirlo. Mattarella “Lo scioglimento anticipato del Parlamento – ha scandito il capo dello Stato – è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle ...

Giorgio La Malfa Le conseguenze della decisione di far cadere il governo Draghi e di precipitare il Paese alleanticipate non hanno tardato a manifestarsi. La sensazione che si ricava dalla conferenza stampa dalla Presidente della Bce, Christine Lagarde, è che dopo diciotto mesi di tregua l'...... deciso nella serata di ieri, con la conseguente indizione di nuove, rallenta il confronto ... Nel frattempo continua l'attività ordinaria, ma con rapporti di forza tra le componenti...Roma, 22 lug. (askanews) - Le conseguenze politiche ed economiche delle dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio, lo scioglimento delle camere e le trattative dei partiti in vista delle ...Ad oggi, la coalizione di centrodestra parte in netto vantaggio rispetto alle altre con il 46,6% dei consensi. Il Partito Democratico può contendere a Fratelli d’Italia la medaglia di primo partito, m ...