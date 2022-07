Elezioni politiche anticipate il 25 settembre | quanti seggi alla Puglia | i termini per la presentazione delle candidature Per i pugliesi non sarà la prima campagna elettorale estiva | due anni fa le regionali a settembre

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 22 luglio 2022) Per lanonunainedita, così come per altre regioni. Nel 2020 si votò aper i consigli, così come accaduto del resto lo scorso anno. Lì fu il corona virus ad incidere, stavolta il parlamento.per mandare a Montecitorio 400 deputati ed a Palazzo Madama 200 senatori, secondo la riforma che ha provocato un corposo dimagrimento per i due rami del parlamento. I collegi elettorali in, stabiliti secondo quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2020, sono stati determinati su base demografica, ovvero censimento della popolazione 2011. Per una “limatura” possibile va preso in considerazione il censimento 2021 ...