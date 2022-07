Elezioni politiche anticipate il 25 settembre | quanti seggi alla Puglia | i termini per la presentazione delle candidature ELENCO COLLEGI PUGLIA Per i pugliesi non sarà la prima campagna elettorale estiva | due anni fa le regionali a settembre

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 22 luglio 2022) Per lanonunainedita, così come per altre regioni. Nel 2020 si votò aper i consigli, così come accaduto del resto lo scorso anno. Lì fu il corona virus ad incidere, stavolta il parlamento.per mandare a Montecitorio 400 deputati ed a Palazzo Madama 200 senatori, secondo la riforma che ha provocato un corposo dimagrimento per i due rami del parlamento. Saranno quaranta i parlamentarida eleggere. Ielettorali in, stabiliti secondo quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2020, sono stati determinati su base ...