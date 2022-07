Elezioni politiche 2022, le manovre al centro (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo fare in una settimana, quello che avremmo fatto in alcuni mesi…”. E’ la constatazione, un filo tesa, di un big di Italia Viva nel cortile torrido di Montecitorio. Camere sciolte, il Palazzo è già deserto. La prossima settimana, in una manciata di giorni, va deciso tutto. Il cantiere del centro rischia di restare un’incompiuta? “Ma no… tutti si stanno sentendo con tutti. Stiamo lavorando all’area Draghi”. Anche Renzi e Calenda? “Certo, ci sono contatti”. Nel day after dello scioglimento delle Camere, al momento non c’è molto al di là del nome -area Draghi- del potenziale progetto che va da Matteo Renzi a Carlo Calenda, a Giovanni Toti, passando per eventuali approdi degli ex-ministri azzurri. A parte, si muove anche il progetto Sala-Di Maio che aveva appena iniziato a muovere i primi passi. Settembre sarebbe stato mese di convention. Fino ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo fare in una settimana, quello che avremmo fatto in alcuni mesi…”. E’ la constatazione, un filo tesa, di un big di Italia Viva nel cortile torrido di Montecitorio. Camere sciolte, il Palazzo è già deserto. La prossima settimana, in una manciata di giorni, va deciso tutto. Il cantiere delrischia di restare un’incompiuta? “Ma no… tutti si stanno sentendo con tutti. Stiamo lavorando all’area Draghi”. Anche Renzi e Calenda? “Certo, ci sono contatti”. Nel day after dello scioglimento delle Camere, al momento non c’è molto al di là del nome -area Draghi- del potenziale progetto che va da Matteo Renzi a Carlo Calenda, a Giovanni Toti, passando per eventuali approdi degli ex-ministri azzurri. A parte, si muove anche il progetto Sala-Di Maio che aveva appena iniziato a muovere i primi passi. Settembre sarebbe stato mese di convention. Fino ...

