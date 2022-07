Elezioni politiche 2022 | le manovre al centro

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo fare in una settimana, quello che avremmo fatto in alcuni mesi…”. E’ la constatazione, un filo tesa, di un big di Italia Viva nel cortile torrido di Montecitorio. Camere sciolte, il Palazzo è già deserto. La prossima settimana, in una manciata di giorni, va deciso tutto. Il cantiere delrischia di restare un’incompiuta? “Ma no… tutti si stanno sentendo con tutti. Stiamo lavorando all’area Draghi”. Anche Renzi e Calenda? “Certo, ci sono contatti”. Nel day after dello scioglimento delle Camere, al momento non c’è molto al di là del nome -area Draghi- del potenziale progetto che va da Matteo Renzi a Carlo Calenda, a Giovanni Toti, passando per eventuali approdi degli ex-ministri azzurri. A parte, si muove anche il progetto Sala-Di Maio che aveva appena iniziato a muovere i primi passi. Settembre sarebbe stato mese di convention. Fino ...

you_trend : ?? #BREAKING ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - Peter_Italy : RT @boni_castellane: Il mio obiettivo relativo alle elezioni politiche è che |_4ur4 80|_dr1|\|1 passi da 3 cameriere a 2. Nient'altro. - eurallergico : RT @vitopetrocelli: Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. -

Benché lesi decidano sempre nelle ultime settimane, è indubbio che, sondaggi alla mano, ... Lega e Forza Italia sia in vantaggio rispetto alle altre forze. Il secondo motivo è ...Il presidente Nello Musumeci , infatti, potrebbe decidere di dimettersi e creare le condizioni per un election day, nel quale i cittadini siciliani siano chiamati a votare per lee ...(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2022 Le prossime elezioni politiche si terranno il 25 settembre 2022, ma prima ci sono altre scadenze da rispettare. Le abbiamo raccolte in quest'infografica. Fonte: Ag ...