Elezioni politiche 2022 | incontro Berlusconi-Meloni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Prima di volare in Sardegna Silvioincontra a ‘Villa Grande’ Giorgia, dopo varie riunioni con Matteo Salvini e i centristi Udc-Noi con l’Italia com centrodestra di governo. Caduto l’esecutivo Draghi, il Cav si sente già in campagna elettorale e vede la presidente di Fratelli d’Italia per fare un primo confronto in vista del voto anticipato del 25 settembre, che ha ricompattato la coalizione dopo le continue turbolenze legate al Mattarella bis. Il colloquio a pranzo, raccontano, è servito e rompere il ghiaccio dopo la freddezza dei mesi scorsi. L’è servito a fare un primo confronto sulla campagna elettorale in vista del 25 settembre. Sul tavolo resta il nodo delle liste, a cominciare dalla ripartizione dei collegi uninominali. Lega, Fi e i centristi Udc e Noi con l’Italia ipotizzano la quota ...