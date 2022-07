Elezioni politiche 2022, Cangini lascia Forza Italia e entra in Azione (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Andrea Cangini lascia Forza Italia e passa ad Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. “All’Italia serve un Politica realista, competente, coraggiosa: per questo, preso atto della demagogia dilagante, ho deciso di aderire ad Azione e aiutare Carlo Calenda a costruire un polo liberale che non si limiti a denunciare i problemi, ma sia anche capace di indicare soluzioni ragionevoli”, dice Cangini, uscito dal partito di Silvio Berlusconi dopo aver votato la fiducia a Mario Draghi. “Saranno al mio, al nostro fianco Filippo Rossi della Buona Destra, amministratori locali e liste civiche. Gente seria. Gente con dei principi, con dei valori e con la voglia di mettersi in gioco per l’Italia”. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Andreae passa ad, il partito guidato da Carlo Calenda. “All’serve un Politica realista, competente, coraggiosa: per questo, preso atto della demagogia dilagante, ho deciso di aderire ade aiutare Carlo Calenda a costruire un polo liberale che non si limiti a denunciare i problemi, ma sia anche capace di indicare soluzioni ragionevoli”, dice, uscito dal partito di Silvio Berlusconi dopo aver votato la fiducia a Mario Draghi. “Saranno al mio, al nostro fianco Filippo Rossi della Buona Destra, amministratori locali e liste civiche. Gente seria. Gente con dei principi, con dei valori e con la voglia di mettersi in gioco per l’”. L'articolo proviene da ...

you_trend : ?? #BREAKING ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - hanscalwer : RT @vitopetrocelli: Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - lrioss : RT @italyingt: ELEZIONI POLITICHE 2022: INDIZIONE E OPZIONE DI VOTO IN ITALIA -