**Elezioni: Orlando, 'M5S? Pd si caratterizzi da sua proposta politica, no alleanze'** (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "I 5 Stelle? Noi non dobbiamo metterci a fare elucubrazioni sulle alleanze. Quello che è avvenuto definisce delle distanze. Il punto fondamentale però è ripartire dal Pd che non deve caratterizzarsi in funzione delle alleanze che fa ma della proposta politica che vuole mettere in campo". Così il ministro Andrea Orlando a margine della Festa di Left Wing in corso a Roma. "Ci sono tutte le condizioni per cui una larga parte di italiani che non si sono rivolti finora al Pd lo possano fare se mettiamo campo un'agenda che metta al centro i temi della lotta alle disuguaglianze, il salario minimo, la precarietà, i temi della lotta alla povertà". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "I 5 Stelle? Noi non dobbiamo metterci a fare elucubrazioni sulle. Quello che è avvenuto definisce delle distanze. Il punto fondamentale però è ripartire dal Pd che non deve caratterizzarsi in funzione delleche fa ma dellache vuole mettere in campo". Così il ministro Andreaa margine della Festa di Left Wing in corso a Roma. "Ci sono tutte le condizioni per cui una larga parte di italiani che non si sono rivolti finora al Pd lo possano fare se mettiamo campo un'agenda che metta al centro i temi della lotta alle disuguaglianze, il salario minimo, la precarietà, i temi della lotta alla povertà".

