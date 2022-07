Elezioni il 25 settembre, la corsa al voto è già partita. Ed è subito scontro (Di venerdì 22 luglio 2022) Meloni avverte Berlusconi: le regole sulla leadership non in discussione. Conte: Pd arrogante. Guerini: chi ha fatto cadere Draghi non è un alleato Leggi su corriere (Di venerdì 22 luglio 2022) Meloni avverte Berlusconi: le regole sulla leadership non in discussione. Conte: Pd arrogante. Guerini: chi ha fatto cadere Draghi non è un alleato

simonamelani : Le #elezioni in settembre penalizzano una categoria di persone molto precisa: gli studenti fuori sede. A settembre… - RaphaelRaduzzi : Il mese scorso si son fatti la legge per esentare i partiti di governo dalla raccolta firme. Ora fissano le elezion… - you_trend : ?? #BREAKING ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - Luxgraph : Elezioni il 25 settembre, la corsa al voto è già partita. Ed è subito scontro #corriere #news #2022 #italy #world… - violet_hq : RT @simonamelani: Le #elezioni in settembre penalizzano una categoria di persone molto precisa: gli studenti fuori sede. A settembre ci son… -