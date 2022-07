Elezioni | i sondaggisti | “Crescerà astensionismo | italiani delusi dai partiti”

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – La partecipazione deglialle prossimesarà inferiore a quella del 2018, le ultime consultazioni politiche, quando l’affluenza si attestò, tra Camera e Senato, intorno al 73%, già in calo rispetto al 2013. Proseguirà dunque il trend di disaffezione dei cittadini alle urne, sostenuto da una crescente crisi di sfiducia nei, che le vicende degli ultimi giorni, che hanno portato alla caduta del governo di unità nazionale, hanno rafforzato. I, interpellati dall’Adnkronos, concordano sulla previsione che sia questa la tendenza per il voto di settembre, seppure ventilando la possibilità che laone per forze politiche divise e litigiose possa invece dare spazio a un sussulto di partecipazione. Lo spiega così Nicola Piepoli: “Ci sarà una lieve ...

E secondo ianche per le prossime, fissate per il 25 settembre 2022 , il trend di astensionismo alle urne non si invertirà. La partecipazione degli italiani alle prossime ......fine del 'campo largo' Le altre ipotesi Una delle conseguenze più immediate della crisi del governo Draghi è stata la corsa alle coalizioni per ledel prossimo 25 settembre . I...Davvero alle elezioni vincerà chi vuole il popolo italiano Secondo gli analisti ancor meno persone andranno a votare, ormai stanche di questa politica.Quali saranno gli schieramenti per le prossime elezioni E i 5 Stelle di Giuseppe Conte correranno da soli o con il centrosinistra