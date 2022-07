Elezioni, Di Maio: “Ora area di unità nazionale ispirata ad agenda Draghi” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Io credo che al di là dei nomi, quello che si va definendo a livello nazionale è sicuramente un’area di unità nazionale che si contrappone a chi ha fatto cadere questo Governo. Si contrappone sicuramente a Conte e Salvini, ma si contrappone pure a una destra che in questo momento ha scommesso per far cadere questo governo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi Di Maio, a margine di un convegno a Nola (Napoli). “La destra ha scommesso contro il Paese – ha aggiunto Di Maio – e a me dispiace perché non è un tema politico. I partiti sono fatti per stare in campagna elettorale, nascono, crescono e muoiono in campagna elettorale e nelle Elezioni, ma il punto fondamentale è vedere lo spread che sale e i titoli di Stato italiani che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Io credo che al di là dei nomi, quello che si va definendo a livelloè sicuramente un’diche si contrappone a chi ha fatto cadere questo Governo. Si contrappone sicuramente a Conte e Salvini, ma si contrappone pure a una destra che in questo momento ha scommesso per far cadere questo governo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi Di, a margine di un convegno a Nola (Napoli). “La destra ha scommesso contro il Paese – ha aggiunto Di– e a me dispiace perché non è un tema politico. I partiti sono fatti per stare in campagna elettorale, nascono, crescono e muoiono in campagna elettorale e nelle, ma il punto fondamentale è vedere lo spread che sale e i titoli di Stato italiani che ...

