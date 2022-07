Elezioni | Conte | ' ll Pd è arrogante' I dem | ' Mai alleati con irresponsabili'

matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - martaottaviani : #Conte gli ha fatto il primo sgambetto, #Salvini e #Berlusconi hanno fatto il resto. Hanno tutti un denominatore co… - Giorgiolaporta : Dovrebbe essere un giorno di festa. Sarà di nuovo il Popolo Sovrano che deciderà se essere governato dalla #Meloni… - i_pmt : RT @erretti42: Elezioni, Di Maio: 'Si sta delineando un'area di unità nazionale contro Conte, Salvini e chi ha fatto cadere governo' - Il F… - hhummohh : ??gov. Conte <<<>>>> gov. Draghi Trovare le differenze #elezioni #GraziePresidenteDraghi -

Il retroscena " Così il premier uscente ha accettato di restare in carica fino alleIl commento " Anatomia di un disastro Gli scenari " Il partito del premier La direttaUn'alleanza Letta -non basterebbe . L'unica opzione per un ribaltone alledel 25 settembre, sarebbe un ' polo progressista' che tenga dentro tutti, da Calenda a Toti, da Renzi a Di ...Cinque giorni dopo il "no" di Conte e del Movimento 5 stelle ... sull'onda dei quali avevano vinto le elezioni del 2018. È come se si fosse aperta una voragine e insieme al governo di unità nazionale ...