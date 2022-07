**Elezioni: Calenda a Letta, 'noi mai in cartelli elettorali, fai chiarezza in casa tua'** (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Non c'è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare in cartelli elettorali che vanno dall'estrema sinistra a Di Maio. Questi cartelli sono garanzia di ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e agenda Landini/Verdi NON stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori". Lo scrive Carlo Calenda su twitter. "Agli amici del Pd dico non fate lo stesso errore di FI di virare vs il populismo. 'Agenda Draghi' non è una mano di vernice per nascondere il No ai rigassificatori, il Si ai sussidi a pioggia e al giustizialismo. In questa legislatura avete sbagliato tutto. Fermatevi e riflettete. PS ricordatevi Orlando che va a complimentarsi con i 5S dopo il loro intervento contro Draghi o che difende le ragioni di Conte a crisi aperta. Caro Enrico Letta fai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Non c'è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare inche vanno dall'estrema sinistra a Di Maio. Questisono garanzia di ingovernabilità e sconfitta. Agenda Draghi e agenda Landini/Verdi NON stanno insieme. Sono prese in giro degli elettori". Lo scrive Carlosu twitter. "Agli amici del Pd dico non fate lo stesso errore di FI di virare vs il populismo. 'Agenda Draghi' non è una mano di vernice per nascondere il No ai rigassificatori, il Si ai sussidi a pioggia e al giustizialismo. In questa legislatura avete sbagliato tutto. Fermatevi e riflettete. PS ricordatevi Orlando che va a complimentarsi con i 5S dopo il loro intervento contro Draghi o che difende le ragioni di Conte a crisi aperta. Caro Enricofai ...

