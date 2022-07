Elezioni | Berlusconi rilancia sulle pensioni | Nel nostro programma tutte a 1000 euro per 13 mensilità

(Di venerdì 22 luglio 2022) “Nelc’è l’aumento dellele nostre, ad almenoal mese per 13, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c’è l’impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio, abbozzando in una intervista al Tg5 il contenuto delelettorale del partito. “Proprio in questi giorni – ha aggiunto– stavo finendo di preparare ildi Forza ...

matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - martaottaviani : #Conte gli ha fatto il primo sgambetto, #Salvini e #Berlusconi hanno fatto il resto. Hanno tutti un denominatore co… - berlusconi : Dalle elezioni uscirà una maggioranza di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere atlantista e europeist… - manumas78 : La straordinaria attualità di @CorradoGuzzanti in questo sketch - GuidaLor : Da un milione di posti di lavoro a un milione di alberi?? Gesuccrí #Berlusconi #Elezioni -

... Silvio, si dice "più che sorpreso, amareggiato". Purtroppo, afferma il leader azzurro, "... Nessun dramma per leQuanto allefra due mesi, il leader azzurro osserva che "...Alla domanda se abbia già in mente qualche nome per la squadra di governo,chiarisce: "... Detto questo, ogni allarmismo è davvero strumentale e andare allea settembre non è una ...Il leader di Forza Italia intervistato dal Tg5: "Votare a settembre non è una tragedia. Nel centrodestra siamo diversi ma uniti da un progetto per migliorare il Paese" ...Dopo la caduta del governo, continua lo scambio di accuse fra i partiti. Prime promesse elettorali del leader di F.I Sullo strappo che ha determinato la crisi di governo "non c'è stato nessun concorso ...