Elezioni | Berlusconi promette | Pensioni a mille euro e un milione di alberi all' anno

matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - martaottaviani : #Conte gli ha fatto il primo sgambetto, #Salvini e #Berlusconi hanno fatto il resto. Hanno tutti un denominatore co… - berlusconi : Dalle elezioni uscirà una maggioranza di centro-destra: la nostra presenza darà un carattere atlantista e europeist… - palermomaniait : Elezioni, Berlusconi: ''Nel nostro programma aumento delle pensioni a mille euro'' - - universo_astro : RT @pietroraffa: == Berlusconi:'Alzeremo le pensioni a 1000 euro al mese e pianteremo un milione di alberi ogni anno'. È carichissimo #e… -

Forse questo non è il momento più opportuno per farle, ma lenon sono una patologia, sono ... spiega. "Il nostro è un programma semplice - sottolinea il leader forzista - , sono 8 ...Alla domanda se abbia già in mente qualche nome per la squadra di governo,chiarisce: "... Detto questo, ogni allarmismo è davvero strumentale e andare allea settembre non è una ...(Adnkronos) – Elezioni politiche 2022, campagna elettorale al via per Silvio Berlusconi. “Nel nostro programma c’è l’aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 1 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...