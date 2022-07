BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Elezioni balneari, tra bikini e ombrelloni la politica sbarca in spiaggia: rotto anche l’ultimo tabù - ilmessaggeroit : Elezioni balneari, tra bikini e ombrelloni la politica sbarca in spiaggia: rotto anche l’ultimo tabù - IlGra_90 : Uff che noia le elezioni. Rimpiango i bei tempi quando esistevano governi balneari, governi di scopo, governi ponte… - maninomax : A causa di preconcetti ideologici indotti, i più accesi contestatori delle liberalizzazioni sono quelli che ne bene… - joelmodena : @Antonio_Tajani @EnricoLetta @forza_italia Tajani, la cassata che avete fatto è grave, e le scuse che usate sono da… -

ilmessaggero.it

... in assenza di bussola e tempo per strutturarsi in vista delle prossime. Non a caso il ...al miele rivolte all'indirizzo dei leghisti (dalla stoccata su tasse e pensioni alla questione)...... per di più a pochi mesi dalle, il governo si sarebbe trovato sotto un ricatto ... completare il PNRR, approvare la legge concorrenza (inclusi taxi e concessione), riformare la ... Elezioni balneari, tra bikini e ombrelloni la politica sbarca in spiaggia: rotto anche l’ultimo tabù Torna in onda l'appuntamento informativo Rai di Lucia Annunziata in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 ...Le Elezioni Politiche anticipate al 25 settembre potrebbero portare qualcuno a tornare prima dalle ferie, soprattutto a La7.