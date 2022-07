Elezioni 2022, Silvio Berlusconi anticipa la sua campagna elettorale: “Aumento delle pensioni” (Di venerdì 22 luglio 2022) Silvio Berlusconi è un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri. È conosciuto anche come il Cavaliere avendo ricevuto l’ordine al merito del lavoro. Nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset. Nell’ottobre 1993 è entrato in politica e nel gennaio 1994 ha creato Forza Italia, partito politico di centro-destra. Secondo la rivista americana Forbes, Berlusconi è, nel 2021, il sesto uomo più ricco d’Italia. Il Governo è caduto da poche ore e già Silvio Berlusconi ha le idee chiare per la sua campagna elettorale prima delle Elezioni 2022, che molto probabilmente si svolgeranno a fine settembre.



