El Paìs | «Italia | Spagna e Francia senza vincitori al Tour Il ciclismo ha perso la fame»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 luglio 2022) C’erano uno spagnolo, un francese e unno. Ora non ci sono più. Delle 22 tappe delde France 2022, se ne sono corse già 18. Le hanno vinte Lampaert, Jakobsen, Groenewegen, Van Aert (due), Clarke, Pogacar (3), Jungels, Cort, Vingegaard (due), Pidcock, Pedersen, Mathews, Philipsen e Houle. Ovvero ciclisti da Belgio, Slovenia, Danimarca, Paesi Bassi, Australia, Lussemburgo, Regno Unito e persino dal Canada. Nemmeno una tappa è stata vinta dai tre grandi Paesi della tradizione ciclistica mondiale. Un danese, Jonas Vingegaard, è la maglia gialla; uno sloveno, Tadej Pogacar, il miglior giovane; la maglia verde è del belga Wout van Aert, e un tedesco, Simon Geschke, il re della montagna. Il2022, che sta per diventare il più veloce della storia può anche essere quello di un record negativo. Se finisse così, per la prima volta ...