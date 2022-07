“Ecco chi sarà il premier”. Salvini infiamma il centrodestra e si prepara al voto (Di venerdì 22 luglio 2022) Il centrodestra si prepara alle elezioni del 25 settembre dopo la crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi. A chiarire quale sarà la stella polare che guiderà la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in caso di vittoria alle urne è stato Matteo Salvini, numero uno del Carroccio, con un messaggio su Twitter: «Il prossimo premier? Finalmente lo sceglieranno gli Italiani. Chi prenderà un voto in più avrà l'onore e l'onere di indicare il nome». Nel frattempo, dopo aver messo le cose in chiaro, Salvini prepara la campagna elettorale di fine estate con ‘gran finale' a Pontida, il 18 settembre, a una settimana dal voto. Il segretario leghista ha fatto una prima riunione organizzativa coi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilsialle elezioni del 25 settembre dopo la crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi. A chiarire qualela stella polare che guiderà la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in caso di vittoria alle urne è stato Matteo, numero uno del Carroccio, con un messaggio su Twitter: «Il prossimo? Finalmente lo sceglieranno gli Italiani. Chi prenderà unin più avrà l'onore e l'onere di indicare il nome». Nel frattempo, dopo aver messo le cose in chiaro,la campagna elettorale di fine estate con ‘gran finale' a Pontida, il 18 settembre, a una settimana dal. Il segretario leghista ha fatto una prima riunione organizzativa coi ...

