“É preoccupante” | mercato Milan | scatta l’allarme per l’affare dell’estate

Leggi su serieanews

(Di venerdì 22 luglio 2022), sale la preoccupazione per la chiusura delDe Ketelaere del Bruges: c’è distanza tra i club, allarme in diretta. Ildi Paolo Maldini e Frederic Massara sembra essere in leggero ritardo sulestivo in entrata. I colpi messi a segno fino ad ora non hanno entusiasmato la piazza così come fatto da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.