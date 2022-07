È ora che i liberali (quelli veri) si facciano sentire e prendano in mano la situazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Preghiera del giorno dopo: lasciate stare i liberali. Non tirateli in ballo per spiegare, rivendicare, progettare qualcosa in nome loro, dopo l’omicidio-suicidio del governo Draghi. Smettetela, se siete di Forza Italia, della Lega o dei 5S, di citare il sostantivo e l’aggettivo. Perché il 21 luglio, arrivati al dunque, si è capito che la posizione vera, profonda non è proprio per nulla quella liberale. Salviamo almeno il nome per usi più rassicuranti. Le scelte liberali sono quelle che mercoledì hanno diviso e deciso, facendo cadere l’alibi nominalistico e facendo esplodere come un kamikaze l’ultimo vaffa della vergogna italiana. La prova del nove sul tasso di liberalismo sono state due paroline: taxi e balneari. Per i più colti: applicazione della direttiva Bolkenstein, dal nome del commissario Ue, liberale, anzi presidente all’epoca ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 22 luglio 2022) Preghiera del giorno dopo: lasciate stare i. Non tirateli in ballo per spiegare, rivendicare, progettare qualcosa in nome loro, dopo l’omicidio-suicidio del governo Draghi. Smettetela, se siete di Forza Italia, della Lega o dei 5S, di citare il sostantivo e l’aggettivo. Perché il 21 luglio, arrivati al dunque, si è capito che la posizione vera, profonda non è proprio per nulla quella liberale. Salviamo almeno il nome per usi più rassicuranti. Le sceltesono quelle che mercoledì hanno diviso e deciso, facendo cadere l’alibi nominalistico e facendo esplodere come un kamikaze l’ultimo vaffa della vergogna italiana. La prova del nove sul tasso dismo sono state due paroline: taxi e balneari. Per i più colti: applicazione della direttiva Bolkenstein, dal nome del commissario Ue, liberale, anzi presidente all’epoca ...

