È già toto-candidature | primi rumor sulla De Girolamo che sui social tifa Giorgia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa sensazione è che il suo nome sarà una presenza costante nelche ci accompagnerà fino al 21 e 22 agosto, giorni in cui andranno consegnate le liste presso le corti d’appello. Lontana dai palazzi romani dal 2018, quando una “manina” azzurra ne pregiudicò le speranze di elezione, Nunzia Dein questi cinque anni si è riscoperta personaggio televisivo. Prima le ospitate fisse nell’Arena di Giletti, poi l’esperienza di Ballando con le stelle e infine la conduzione di Ciao Maschio: dal piccolo schermo la Deha ricevuto tanto in termini di popolarità. Ne è consapevole lei così come lo sono diversi leader politici. Nota a tutti è l’amicizia che lega Matteo Salvini all’ex ministro per le Politiche Agricole. Ma anche conMeloni i rapporti ...