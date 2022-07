Dybala-Napoli: affare non decollato per due motivi, il retroscena in diretta (Di venerdì 22 luglio 2022) Il mancato arrivo di Paulo Dybala, che da qualche giorno è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, ha generato il malcontento tra i tifosi del Napoli, che speravano nel grande colpo. Il club azzurro, però, ci ha provato concretamente, così come ammesso anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel corso dell’ultima conferenza stampa che si è tenuta a Dimaro. AlvinoA svelare ulteriori retroscena sulla trattativa è stato il giornalista Carlo Alvino, nel corso dello Speciale Ritiro su Radio Kiss Kiss Napoli. Segue quanto evidenziato: “Per il Napoli c’era un discorso economico che, a detta della società, sarebbe divenuto insostenibile. Quella clausola rescissoria che ha accettato la Roma, il club partenopeo non l’avrebbe mai accolta, neanche sotto minaccia De Laurentiis l’avrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Il mancato arrivo di Paulo, che da qualche giorno è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, ha generato il malcontento tra i tifosi del, che speravano nel grande colpo. Il club azzurro, però, ci ha provato concretamente, così come ammesso anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel corso dell’ultima conferenza stampa che si è tenuta a Dimaro. AlvinoA svelare ulteriorisulla trattativa è stato il giornalista Carlo Alvino, nel corso dello Speciale Ritiro su Radio Kiss Kiss. Segue quanto evidenziato: “Per ilc’era un discorso economico che, a detta della società, sarebbe divenuto insostenibile. Quella clausola rescissoria che ha accettato la Roma, il club partenopeo non l’avrebbe mai accolta, neanche sotto minaccia De Laurentiis l’avrebbe ...

