Dybala alla Roma e Adidas torna ad essere lo sponsor della squadra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 luglio 2022) C’è grande festa tra i tifosi giallorossi — e non solo — per la recentissima acquisizione dell’argentino. Un promettente acquisto quello fatto dsocietà calcistica, che ha visto muoversi in prima persona— sia sui social , sia in privato — lo stesso Mourinho. Leggi anche:: dopovicino l’accordo con il PSG per Wijnaldum Il nuovodell’ASUn sogno finalmente — ricordiamo le indecisioni ditra proposta capitolina e quella del Napoli — diventato realtà e che non smette di emozionare i fan che non vedono l’ora che il loro idolo scenda in campo. Ma c’è dell’altro. Lachiude la collaborazione con la New Balance per la produzione di materiale tecnico — la scadenza è al terminestagione ...