"Dubbi sul futuro governo italiano". Gli Usa si intromettono nelle elezioni: cosa non torna (Di venerdì 22 luglio 2022) La crisi di governo andata in scena in Italia è stata commentata anche dai vertici degli Stati Uniti, con un portavoce della Casa Bianca che si è tenuto molto abbottonato sulla questione: "Non commentiamo le questioni politiche interne. Gli Stati Uniti rispettano e sostengono il processo costituzionale italiano. Gli Stati Uniti e l'Italia sono stretti alleati, con una forte partnership fondata sui valori condivisi della democrazia, dei diritti umani e della prosperità economica. Continueremo a lavorare insieme a stretto contatto su varie importanti priorità, compreso il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione da parte della Russia". Al di là delle parole di facciata, riferisce La Stampa, si guarda con qualche timore al post-Draghi. "A Washington non si intravedono scossoni, nessun ritorno insomma a un'oscillazione filorussa come in passato.

