Dramma in vacanza, Matilde travolta da un’auto muore sotto gli occhi del marito (Di venerdì 22 luglio 2022) Tragedia a San Felice Circeo, nel comune di Terracina: una donna di 55 anni, Matilde Masini, è morta a seguito di un incidente stradale. A quanto si apprende la donna sarebbe stata travolta all’incrocio con via del Pigneto mentre stava facendo jogging insieme al marito. Alla scena hanno assistito alcune persone presenti, che hanno dato l’allarme e chiamato il Numero Unico delle emergenze 112, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza per una persona investita. Un urto violentissimo, devastante per la 55enne che ha riportato ferite gravissime, la signora è morto sotto gli occhi del marito con il quale era in vacanza in un residence che si trova poco distante dal luogo dell’incidente. L’uomo aveva accompagnato la moglie a fare la corsa mattutina, ma lui si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Tragedia a San Felice Circeo, nel comune di Terracina: una donna di 55 anni,Masini, è morta a seguito di un incidente stradale. A quanto si apprende la donna sarebbe stataall’incrocio con via del Pigneto mentre stava facendo jogging insieme al. Alla scena hanno assistito alcune persone presenti, che hanno dato l’allarme e chiamato il Numero Unico delle emergenze 112, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza per una persona investita. Un urto violentissimo, devastante per la 55enne che ha riportato ferite gravissime, la signora è mortoglidelcon il quale era inin un residence che si trova poco distante dal luogo dell’incidente. L’uomo aveva accompagnato la moglie a fare la corsa mattutina, ma lui si ...

antonie85321896 : RT @RaiNews: Il dramma in vacanza, bimbo muore annegato in piscina. - infoitinterno : Dramma in vacanza: bambino di 6 anni muore mentre gioca nella piscina del resort - ninda1952 : RT @RaiNews: Il dramma in vacanza, bimbo muore annegato in piscina. - RaiNews : Il dramma in vacanza, bimbo muore annegato in piscina. - zazoomblog : Tragedia in vacanza in Sardegna muore annegato un bimbo di 6 anni: il dramma davanti ai genitori in piscina -… -