Draghi "sollevato": al lavoro fino al voto. Ma non preparerà la legge di bilancio. Le colpe della crisi (Di venerdì 22 luglio 2022) Il premier resta in sella per gli affari correnti ma si limiterà alla Nadef. "Tre partiti cercavano soltanto un pretesto per poter rompere" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Il premier resta in sella per gli affari correnti ma si limiterà alla Nadef. "Tre partiti cercavano soltanto un pretesto per poter rompere"

LaraAmmendola : @matteoricci Stano io alla #Camera l 'ho visto contento e pure sollevato ?????? #Draghi - emidioflamini : Non ho alcun interesse personale, ma mi sento molto sollevato per la caduta del governo #Draghi - EraldoFR : Domenico De Masi commenta per la prima volta il polverone sollevato dalla sua intervista al 'Fatto quotidiano', nel… - ainola6868 : @francofontana43 L'unico momento in cui ho visto Draghi sorridere sollevato, stamattina prima di congedare tutti p… - chisciano : Se uno aveva dubbi sul non votare Draghi, oggi si sentirà sollevato...aveva mille volte ragione. Brunetta lascia F… -