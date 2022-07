Draghi lascia e mette in guardia i ministri: come sbrigare gli affari correnti? (Di venerdì 22 luglio 2022) Le dimissioni di Mario Draghi dalla carica di Presidente del Consiglio e il conseguente scioglimento della Camere annunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno causato un autentico terremoto politico. Le conseguenze della crisi istituzionale rischiano però di abbattersi anche su una serie di provvedimenti molto importanti previsti dall’agenda dell’Esecutivo. Tra questi spiccano senza dubbio il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e il Decreto Aiuti (dell’agenda fitta del Governo abbiamo parlato qui), per definire i quali l’amministrazione Draghi lavorerà ancora fino alla formazione del nuovo Governo. Ma cosa potrà ancora fare, nel concreto, il premier dimissionario? come funziona il disbrigo degli affari correnti “Ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) Le dimissioni di Mariodalla carica di Presidente del Consiglio e il conseguente scioglimento della Camere annunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno causato un autentico terremoto politico. Le conseguenze della crisi istituzionale rischiano però di abbattersi anche su una serie di provvedimenti molto importanti previsti dall’agenda dell’Esecutivo. Tra questi spiccano senza dubbio il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e il Decreto Aiuti (dell’agenda fitta del Governo abbiamo parlato qui), per definire i quali l’amministrazionelavorerà ancora fino alla formazione del nuovo Governo. Ma cosa potrà ancora fare, nel concreto, il premier dimissionario?funziona il disbrigo degli“Ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al ...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. 'Non votando la fiducia a Draghi -… - rtl1025 : ??Il ministro della Pubblica Amministrazione #RenatoBrunetta lascia #ForzaItalia. Lo annuncia in una nota nella qual… - ilfoglio_it : ?? Renato #Brunetta lascia Forza Italia. 'Ha rinnegato se stessa e la sua storia', ha scritto il ministro della Pa i… - OrOrnyM : RT @AlbertoContri: Ad oggi Draghi lascia un'Italia che in 17 mesi si trova: - Con 200 mld di debito in più. Lo spread a 230 circa più del d… - LucaRoveron : @nboggian @liberioltre @micheleboldrin @ilfoglio_it Non mi sembra una dicotomia, di fatto lascia un problema aperto… -