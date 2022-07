Draghi: il bis? Sarei durato appena un giorno Il fastidio per le frasi di Berlusconi su di lui (Di venerdì 22 luglio 2022) Le lodi di Macron, il grazie al Parlamento e la cena con lo staff. Nega che scenderà in campo. Il fastidio per le frasi di Berlusconi Leggi su corriere (Di venerdì 22 luglio 2022) Le lodi di Macron, il grazie al Parlamento e la cena con lo staff. Nega che scenderà in campo. Ilper ledi

Corriere : Draghi: il bis? Sarei durato appena un giorno. Il fastidio per le frasi di Berlusconi su di lui - matteorenzi : Non è il momento di arrendersi alla rassegnazione. Va fatto di tutto per arrivare al Draghi Bis a cominciare dal fi… - matteorenzi : Chi vuole andare avanti con Draghi si faccia sentire. Ora o mai più. Abbiamo lanciato una petizione per il Draghi B… - Luxgraph : Draghi: il bis? Sarei durato appena un giorno Il fastidio per le frasi di Berlusconi su di lui #corriere #news #2… - joja2005 : @053_Vince In bocca al lupo (l’austerity del Draghi bis) -