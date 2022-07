Draghi e il clamoroso no all’agenda progressista ed ecologica: bocconi troppo amari per il M5s (Di venerdì 22 luglio 2022) Se il governo è caduto la responsabilità è di Mario Draghi. È lui che lo ha deciso. Sia la scorsa settimana quando è salito dimissionario al Colle, nonostante avesse la fiducia. Sia ora che in Parlamento ha fatto una proposta lontana dalla vera emergenza del Paese, che è quella dei redditi dei cittadini. Sembra quasi che Draghi, rispetto alle emergenze del Paese, viva nell’iperuranio. Niente salario minimo, niente risposte al precariato, niente soluzione al blocco dei crediti del Superbonus, niente attenzione per le piccole e medie imprese lasciate sole durante le emergenze pandemiche di quest’anno e senza interventi contro le speculazioni dei prezzi su beni e sull’energia. In più, l’unica misura contro l’evasione che era il cashback è stata cancellata. Un cashback fiscale era pronto a entrare in vigore con la riforma del fisco, ma è stata bloccata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Se il governo è caduto la responsabilità è di Mario. È lui che lo ha deciso. Sia la scorsa settimana quando è salito dimissionario al Colle, nonostante avesse la fiducia. Sia ora che in Parlamento ha fatto una proposta lontana dalla vera emergenza del Paese, che è quella dei redditi dei cittadini. Sembra quasi che, rispetto alle emergenze del Paese, viva nell’iperuranio. Niente salario minimo, niente risposte al precariato, niente soluzione al blocco dei crediti del Superbonus, niente attenzione per le piccole e medie imprese lasciate sole durante le emergenze pandemiche di quest’anno e senza interventi contro le speculazioni dei prezzi su beni e sull’energia. In più, l’unica misura contro l’evasione che era il cashback è stata cancellata. Un cashback fiscale era pronto a entrare in vigore con la riforma del fisco, ma è stata bloccata dal ...

