(Di venerdì 22 luglio 2022) LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sessione di prove libere 2 agrodolce per la, questa del Gran Premio di Francia – 12esima tappa del Mondiale di Formula 1 2022 – sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet. Il sorriso viene dai risultati, connettamente davanti a tutti: 1.32.257 il miglior tempo dello spagnolo, che stacca il monegasco di un decimo (1.32.628). Max Verstappen sulla Red Bull è terzo a mezzo secondo. L'olandesele due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, la McLaren di Norris, un redivivo Gasly su AlphaTauri, un performante Magnussen su Haas e, a completare la top 10, l'altra McLaren di Ricciardo e un Sergio Perez in decisa difficoltà con l'altra Red Bull. I sorrisi del team di Maranello sono però giocoforza smorzati da due fattori. In primis la penalizzazione (già ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Doppietta Ferrari nelle FP2, Sainz precede Leclerc - - ledicoladelsud : Doppietta Ferrari nelle FP2, Sainz precede Leclerc - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Doppietta Ferrari nelle FP2, Sainz precede Leclerc - - Italpress : Doppietta Ferrari nelle FP2, Sainz precede Leclerc - ItaliaNotizie24 : Doppietta Ferrari nelle FP2, Sainz precede Leclerc -

E'nelle prove libere del Gp di Francia di F1, ma non è tutto oro quel che luccica. Leclerc nelle FP1, Sainz nelle FP2, con tanto die rivali da mezzo secondo in giù, sembra ...18.02 -in questa seconda sessione di prove libere, sul giro secco le Rosse sembrano padrone della situazione, ma Sainz partirà dal fondo dalla griglia. Bandiera a scacchi 18.00 - ...LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) - Sessione di prove libere 2 agrodolce per la Ferrari, questa del Gran Premio di Francia - 12esima tappa del Mondiale di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...