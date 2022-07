Dopo L’Isola dei Famosi lascia l’Italia | non immaginereste mai il motivo

Leggi su sologossip

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’ex concorrente sta perredei: nessuno si sarebbe aspettato nulla del genere.dei2022 è stata una delle edizioni più riuscite dell’intera storia del longevo reality in onda ormai da 20 anni. Sicuramente è stata un’ottima conferma per Ilary Blasi, padrona di casa per la seconda volta consecutiva L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.